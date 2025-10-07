Babaları vefat edince gerçek ortaya çıktı: Hayatlarının şokunu yaşadılar

Mahkeme kararı

Oltu Sulh Hukuk Mahkemesi kararında, "Davacı Köksal Kalkan'ın nüfus kayıt örneği UYAP sistemi üzerinden temin edildiğinde olaylar ve tarihler hanesinde Köksal Kalkan ile Yüksel Kalkan hakkında 'Ölüm: Bilinmeyen' ifadesinin bulunduğu, her iki kardeşin Türk vatandaşlığından ayrıldıkları, diğer bir kardeş Güldane Kalkan için olaylar ve tarihler hanesinde 'Ölüm: Kapalı' ifadelerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Halen yaşayıp yaşamadıkları tespiti bakımından davacı ile şifaeh irtibata geçilmesi akabinde davacı Köksal Kalkan ile kardeşi Yüksel Kalkan'ın mahkememiz kalemine bizzat müracaat etmişler ve Türkiye Cumhuriyeti Geçici Mavi Kartı kimlik belgelerinden kimlik tespitleri yapılarak birer sureti dosya arasına alınmıştır. Güldane Kalkan'ın UYAP sistemine ilgili kişi olarak kaydedilmesi akabinde sağ olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla murisin geriye mirasçı olarak eşi Sündüz Kalkan, kızı Gülzade Kalkan, oğlu Yüksel Kalkan, oğlu Köksal Kalkan kızı Güldane Akçay'ın kaldığı, murisin bunlardan başka mirasçılarının bulunmadığı anlaşılmakla verasetin aşağıdaki şekilde sübutuna karar vermek gerekmiştir" denildi.



