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Bahçelievler'de caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

07:56 - 31/08/2024 Cumartesi
DHA

Bahçelievler Kocasinan'da, caddede yürüyen 3 kişiye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 00.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. 

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İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen ve ismi öğrenilemeyen 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

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Saldırıda kurşunların isabet ettiği 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ayağından yaralandı, 1 kişi ise kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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Sağlık ekiplerinin yaralıyı olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Hayatını kaybeden kişinin yakınları olayın yaşandığı yerde sinir krizi geçirirken, cenaze morga kaldırıldı.

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Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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#İstanbul
#Bahçelievler
#Silahlı Saldırı
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