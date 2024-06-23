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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

08:30 - 23/06/2024 Pazar
DHA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi yararlanırken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ortak bahçesinde yaşandı.

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İddiaya göre, hastane bahçesinde banklarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.


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Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. 

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralılar hastane personeli ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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Olayın ardından çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. 

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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi tedbir amacıyla hasta girişine kapatıldı.

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Onlarca mermi kovanı bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Çatışma sırasında çevreye saçılan mermiler, o sırada hastaneye gelen ve içinde aile bulunan bir aracın camına ve güvenlik kulübesine de isabet etti. Çatışma sonrası olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#İstanbul
#Bakırköy
#çatışma
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