Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma: 4 yaralı

Onlarca mermi kovanı bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Çatışma sırasında çevreye saçılan mermiler, o sırada hastaneye gelen ve içinde aile bulunan bir aracın camına ve güvenlik kulübesine de isabet etti. Çatışma sonrası olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.