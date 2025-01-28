Bakırköy'de yangın merdiveninin girişi tuğlalarla örüldü: Sahibi sebebini bu sözlerle açıkladı

"Tek yetkili teşkilat odur, yangın merdivenlerini onlar denetler. Yangın merdivenlerinin özelliği; yangın anında kaçış esnasında, tahliye esnasında güvenli çıkışı sağlamakla yükümlüdürler. O yüzden onların tasarımı teknolojik olarak donanımlı bir şekilde, içerideyse yukarıdan ve aşağıdan gerekirse pozitif basınçla bastırılarak, dışarıdan içeriye duvara sızmamasını sağlamaktır. En az her katta 2 tane çıkış kapısının olmasını sağlamak, bir takım acil durum sistemleri ile desteklenmesi; çünkü elektrik kesildiğinde o fanların da çalışmasını sağlamak gibi ve yanmaz malzemeden içeride oluşturmak mermer gibi, beton gibi malzemelerle yanmaz malzemelerle güçlendirmek gerekir ki, o kaçış anında alevlenebilecek bir şey olmasın. O alevlenecek bir şey olmadığı için de güvenli bir şekilde duman da içeriye sızmadığı için ısı da içeriye girmediği için güvenli bir şekilde tahliye imkanı sağlasın" dedi.