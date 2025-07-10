Balkanlardan gelen serin hava İstanbul’a nefes aldırttı: Sıcaklık 8 derece birden düştü

Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar birçok şehirde rekor düzeylere ulaşırken, İstanbul’da bugün hava adeta nefes aldırdı. Meteoroloji kaynaklarının uyarılarının ardından, serinleyen hava kentte 8 derecelik ani bir düşüşe neden oldu.

1 /7 Dün Türkiye’nin dört bir yanında termometreler 40 dereceye kadar çıkarken, vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Kapalı çarşılar, cami avluları ve ağaç altları sıcaktan kaçanların uğrak noktaları haline geldi.

2 /7 Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre Marmara bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen serin poyraz rüzgarının etkisine girdi. Bu değişimle birlikte İstanbul’da sıcaklık 29 dereceye kadar düştü. Aynı şekilde Bursa 32, Ankara 38, İzmir ise 36 dereceyi görecek.

3 /7 Hava Sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde sıcaklıklar düşerken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Kuzeybatı için hava değerlerinin mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genel olarak kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarın, Marmara’nın kuzeyinde sabah saatlerinde zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan kuvvetli esintiler oluşturması bekleniyor.

4 /7 Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın kuzeyinde sabah saatlerinde etkili olacak rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

5 /7 Bölge bölge hava durumu

MARMARA:

Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde rüzgarın kuzey kesimlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir: 32°C Edirne: 33°C İstanbul: 28°C Kırklareli: 31°C

6 /7 EGE: Günün büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak. Afyonkarahisar: 35°C Denizli: 40°C İzmir: 34°C Manisa: 38°C AKDENİZ: Doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Adana: 35°C Antalya: 31°C Hatay: 32°C Isparta: 36°C