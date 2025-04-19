Başakşehir'de korku dolu anlar: 4 katlı iş merkezinde yangın apartmana ve araçlara sıçradı

Yangını komşuların bağırma sesiyle fark ettiğini söyleyen mahalle sakini Onur Demir, “Saat 04.00 gibi olay oldu. Komşular, 'İtfaiye, itfaiye' diye bağırıyorlardı. Yangın, aşağıdan başlayıp yukarı sıçramış. 2 tane de araç yandı. İtfaiye de geç geldi, binanın dış cephesi tamamen yanmış. Binada yaşayanlar da vardı. Şu an soğutma çalışmaları yapılıyor. Binada eczane vardı, alışveriş merkezi vardı, onlar da yandı. İtfaiye ekipleri 20 dakika sonra geldi. Bina komple kül oldu yani. " diye konuştu.