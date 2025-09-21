Başakşehir'de plastik malzeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan ESOT Sanayi Sitesi’ndeki plastik malzeme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 23.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde, ESOT Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 2 katlı plastik malzeme atölyesinde çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.
Farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin desteğiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Atölye kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.