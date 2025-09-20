Başakşehir'de sanayi bölgesinde kargo deposunda yangın: Çok sayıda araç zarar gördü

'2 TIR, 8 KAMYON VE 4 FORKLİFT YANMIŞ VAZİYETTE'





Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, "Akşam 19.20 itibarıyla gördüğünüz depo alanında bir yangın meydana geldi. 6 dakika içinde Başakşehir itfaiye ekibimiz, olay yerine gelerek müdahale etti ve diğer itfaiye ekiplerimiz de bir dakika sonra olmak üzere olay yerine intikal ettiler. Şu an itibarıyla 51 araç ve 127 personelle olaya müdahale ediyoruz. Şu an itibarıyla 2 bin 500 metrekarelik bir alanda oluyor yangın. Yangın kontrol altına alınmış durumda. Ancak depoların içinde olan kamyonlar vardı...