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Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Meteorolojiden bayramda 'yağış' uyarısı

Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Meteorolojiden bayramda 'yağış' uyarısı

07:4726/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
DHA
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Ramazan Bayramında havaların nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cuma günü Marmara, Ege ve Akdeniz'de etkili olacak yağışların, Ramazan Bayramı tatilinin başlayacağı hafta sonunda yurt genelinde görülmesini beklediklerini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cuma günü ve hafta sonunda yurt genelinde yağış beklediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

 "Cuma günü özellikle öğle saatlerinden sonra yurdun batı kesimleri, yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'e başlayacak yağışların hafta sonu yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı cuma gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, hafta sonunda iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalarak mevsim normallerine düşmesini, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz."

Macit, bayramın 2 ve 3'üncü günleri olan pazartesi ve salı günlerinde de yurdun büyük bölümünde yağışların etkili olacağını söyledi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI


Çarşamba günü Rize ve Artvin çevreleri ile Ardahan'da yer yer yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar beklediklerini aktaran Macit, "Kuzeybatı kesimlerde yer yer çok etkili olmamak üzere toz taşınımı bekliyoruz. Perşembe günü de Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer hafif olmak üzere sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesini bekliyoruz. Yer yer az bulutlu havalar hakim olacak. Özellikle kuzeybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı devam ediyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günü özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut. Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

3 BÜYÜK İLDE BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?


3 büyük ildeki hava durumuna değinen Macit, şunları kaydetti:

"İstanbul'da çarşamba ve perşembe yağış beklemiyoruz. Cuma günden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Hava sıcaklığı 24 dereceye kadar çıkıyor; ama hafta sonunda azalmasını bekliyoruz.

İzmir'de cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasını bekliyoruz. İzmir'de çarşamba, perşembe 27 dereceye kadar çıkıyor. Hafta sonunda 22 derece civarında olacak. 

Ankara'da yağış beklentimiz yok, cuma dahil olmak üzere. Hafta sonunda Ankara'da da hafif yağmur geçişleri bekliyoruz.

Hava sıcaklığı 25-26 derecelerden 21-22 dereceye kadar azalacak. Dolayısıyla hafta sonunda hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceğini tahmin ediyoruz."

#İstanbul
#Ankara
#İzmir
#Ramazan Bayramı

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