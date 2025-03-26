ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI





Çarşamba günü Rize ve Artvin çevreleri ile Ardahan'da yer yer yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar beklediklerini aktaran Macit, "Kuzeybatı kesimlerde yer yer çok etkili olmamak üzere toz taşınımı bekliyoruz. Perşembe günü de Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer hafif olmak üzere sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesini bekliyoruz. Yer yer az bulutlu havalar hakim olacak. Özellikle kuzeybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı devam ediyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günü özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi mevcut. Buradaki vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.