Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü 4 yaralı

Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü 4 yaralı

07:1913/04/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
<p>Kaza, saat 03.00 sıralarında O-3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar mevkiinde, Esenler istikametinde meydana geldi.&nbsp;</p>
Kaza, saat 03.00 sıralarında O-3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar mevkiinde, Esenler istikametinde meydana geldi.

Bayrampaşa, TEM bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada, yardım etmek için duran motosikletli ve cip sürücüsüne başka bir aracın çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir cip ile 34 MTJ 107 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle hasarlı kazaya karıştı.

Olayı gören motosiklet sürücüsü A.S. ve 34 MTC 254 plakalı otomobilin sürücüsü yardım etmek amacıyla yol kenarında durdu.

Kazanın ardından sürücüler henüz yaşadıkları şoku atlatamadan, 34 KZG 297 plakalı bir başka otomobil, kaza alanını fark edemeyerek yol kenarındaki kişilere ve araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.S. ve cipin sürücüsü F.I. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada 4 kişi de yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda iki şerit trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

#Bayrampaşa
#Kaza
#Trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak şartları neler olacak kimler başvuracak 1.20 oranlı ev kredisinde son durum ne?