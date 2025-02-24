Bazı illerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi: İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Kar tatili haberleri açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkisini sürdürmesinin ardından bazı illerde eğitime ara veriliyor. Kar yağışının etkisini göstereceği illerde bugün okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazandı. Peki, bugün (24 Şubat Pazartesi) okullar tatil mi? Hangi iller ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Bartın
Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."
Bartın Üniversitesi de kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğinin duyurulmasının ardından açıklama yaptı.
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 24 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Giresun
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.
İl genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.
Zonguldak
Zonguldak'ta eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda 24 Şubat Pazartesi günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri, il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Sinop
Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam edeceği vurgulandı.
Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 24 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.
Sinop Üniversitesi, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini duyurdu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, üniversite yönetimince alınan kararla il merkezi, Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ve Türkeli birimlerinde eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.
Rize
Rize Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiğini vurguladı.
Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.
Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi.
Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.
Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarını göz önünde bulundurarak öğrencilerin güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti.
Okullarda eğitime 1 gün ara verdiklerine değinen Vali Baydaş, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ordu
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.
İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Trabzon
Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kastamonu
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde ve 10 ilçede eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kar yağışının ardından şiddetli soğuk ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.
Açıklamada, bu nedenle kent merkezindeki kurumlarda eğitime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise Taşköprü, Daday, Hanönü, İhsangazi, Azdavay, Seydiler, Pınarbaşı, Doğanyurt, Devrekani ve Küre ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
İnebolu ilçesinde ise eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.
Artvin
Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceği öngörülerek, "Tedbir amacıyla öğrencilerimizin vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 24 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.
Vali Turan Ergün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sevgili öğrenciler, kışın güzelliği ilimize beyaza bürürken sizlerin güvenliği için tatili bir gün daha uzatma kararı aldık. Kartopu oynamak serbest, kitap okumak şart. Sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum."
Amasya
Amasya genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için, 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir."
Bingöl
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede eğitime yarın ara verildi.
Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.
Karabük
Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde süren kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim öğretime yarın ara verileceği kaydedildi.
Gümüşhane
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı.
Açıklamada, etkisini devam ettiren kar yağışı dolasıyla can ve mal güvenliğine yönelik tedbir alındığı belirtilerek, ilçede tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
Siirt
Siirt genelinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.
Kızılkaya, yoğun kar yağışının yanı sıra aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle il genelinde taşımalı eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın ara verilmesi kararını aldıklarını belirtti.
Vali Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmalarını ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.
Ardahan
Ardahan'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çıldır, Hanak, Damal ile Posof ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.
İl merkezi ile Göle ilçesinde ise taşımalı ve köy okullarında eğitime yarın ara verildi.
Tokat
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi ve özel ve okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.