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Beylikdüzü'nde korkutan fabrika yangını: Patlamalar peş peşe geldi

Beylikdüzü'nde korkutan fabrika yangını: Patlamalar peş peşe geldi

07:3023/11/2024, Cumartesi
DHA
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Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik malzeme fabrikasında yangın çıktı. İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Beylikdüzü'ndeki yangın, saat 04.00 sıralarında Mermerciler Sanayi Sitesi 2'inci Cadde'de bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Plastik ev gereçleri üretilen yaklaşık 2 bin metrekarelik fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE SIRASINDA PATLAMA SESLERİ


Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken çalışmalar sırasında patlama sesleri de duyuldu.

Gökyüzünü siyah dumanın sardığı yangında, ekiplerin söndürme mücadelesi sürüyor. 

#İstanbul
#Beylikdüzü
#Patlama

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