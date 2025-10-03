Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürmüştü: Bir metreden hedef alıp ateş etti

'BİR METRELİK MESAFEDEN HEDEF ALARAK ÖLDÜRDÜ'





Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan şikayetçi Avukatı Ahmet Erzi, “16 Mayıs 2025 tarihinde Zeynep Zan boşanmak üzere olduğu eşi tarafından kullandığı motosikletin önü kesilerek vahim bir şekilde öldürülmüştü. Sanık silahını yanında getirip daha önceden tasarlayarak bu eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyoruz" dedi. Dosyanın tanığı durumundaki taksi sürücüsünün mahkemeye verdiği ifadeye de hatırlatan Avukat Erzi "Cinayetin 15 saniye içerisinde gerçekleştiğini, sanığın yanında bulundurduğu silahı çekerek bir metrelik mesafeden maktulü hedef alarak öldürdüğünü duruşma salonunda beyan etti...