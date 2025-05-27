Bu alçak katiller yok edilmeden insanlığa huzur yok

Faiz politikası enflasyonu tetikliyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, uygulanan faiz politikasının enflasyonist etki oluşturduğunu ve mevcut koşulların sürmesi halinde yıl sonuna kadar çok sayıda firmanın öz kaynaklarını tüketeceğini belirtti. Narbay, "Yitirilen rekabet gücünün sonucunda da müşteri ve istihdam kayıpları ile birlikte kaçınılmaz bir son olarak konkordato ve iflaslar ile karşı karşıya kalınacak" dedi.



