Bu alçak katiller yok edilmeden insanlığa huzur yok

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Faiz politikası enflasyonu tetikliyor
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay, uygulanan faiz politikasının enflasyonist etki oluşturduğunu ve mevcut koşulların sürmesi halinde yıl sonuna kadar çok sayıda firmanın öz kaynaklarını tüketeceğini belirtti. Narbay, "Yitirilen rekabet gücünün sonucunda da müşteri ve istihdam kayıpları ile birlikte kaçınılmaz bir son olarak konkordato ve iflaslar ile karşı karşıya kalınacak" dedi.
Gazze’nin yüzde 75’ini işgal edecek
Hamas’ın direnişi karşısında çaresiz kalan ve tüm gücünü seferber eden terör devleti, 2 ayda Gazze’nin yüzde 75’ini işgal etmeyi planlıyor. İsrail güçleri bu amaç doğrultusunda yardım sistemini kullanarak 2,3 milyon Filistinliyi, 3 küçük bölgeye sıkıştıracak. İşgalci güç, Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’ni de ilhaka hazırlanıyor.
Fenerbahçe darmadağın
Süper Lig'de ikinciliği garanti olan ve hiçbir hedefi bulunmayan Fenerbahçe, 37. haftanın kapanış maçında deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a farklı mağlup oldu. En-Nesyri ile öne geçen, ardından 10 kişi kalan sarılacivertliler, rakibi karşısında tel tel döküldü ve farklı yenildi.