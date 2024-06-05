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Bursa'da kimyasal madde deposunda yangın: Biri itfaiyeci 3 kişi gazdan etkilendi köy boşaltılabilir

23:57 - 5/06/2024 Çarşamba
DHA

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kimyasal gazdan zehirlenen 1'i itfaiyeci 3 kişi tedaviye alınırken, AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.

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Yangın, saat 20.00 sıralarında kırsal Eroğanköy Mahallesi'nde bulunan bir kimyasal madde deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın depoda bulunan solvent ve boyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. 

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Alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada, patlamalar meydana gelirken AFAD ekipleri bölgede ölçüm çalışması yaptı. 

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İtfaiye ekipleri alevleri çevrede bulunan tarlalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Kimyasal gazdan etkilenen 1'i itfaiyeci 3 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmasının ardından Erdoğanköy Mahallesi'nin boşaltılabileceği öğrenildi. 

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#Bursa
#Yangın
#Fabrika
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