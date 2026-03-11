Yeni Şafak
Bursa'da otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi: 1 ağır yaralı

09:3611/03/2026, الأربعاء
DHA
Sonraki haber

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobil, park halindeki TIR’ın dorsesinin altına girdi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Oktay S. (23), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde meydana geldi.

Oktay S.'nin kullandığı 16 APN 53 plakalı otomobil, Yusuf Y. idaresindeki 16 AT 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 16 RS 365 plakalı TIR’ın dorsesinin altına girdi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan Oktay S., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

