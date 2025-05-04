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Bursa'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, taksiye çarptı: 7 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobil, taksiye çarptı: 7 yaralı

07:354/05/2025, Pazar
DHA
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Bursa'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı otomobilin taksiye çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Şengül Y. yönetimindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapıp, Seyfettin Karaca'nın kullandığı 16 T 1255 plakalı taksiye çarptı.

Kazada takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

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