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Bursa'da yürek yakan olay: Otomobilde bıraktığı dört yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

22:57 - 3/06/2024 Pazartesi
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babası Mehmet G.'nin (47) otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki Ali Furkan G. havasızlıktan yaşamını yitirdi.

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Olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit Mehmet G., oğlu Ali Furkan'ı da alıp otomobille yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Mehmet G. iddiaya göre otomobilde oturmak isteyen oğlu Ali Furkan'ı araçta bırakıp şantiye alanında incelemede bulundu. 

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 Bir süre sonra geri dönen Mehmet G., otomobilin kapısını açtığında Ali Furkan'ı hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine panikleyen Mehmet G., oğlu Ali Furkan'ı otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü. 

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Solunumu olmadığı belirlenen Ali Furkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Furkan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

#Bursa
#Otomobil
#Ölüm
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