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Çadır kurdular: İstanbul'da deprem sonrası bekleyiş sürüyor

Çadır kurdular: İstanbul'da deprem sonrası bekleyiş sürüyor

22:4423/04/2025, الأربعاء
G: 23/04/2025, الأربعاء
DHA
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İstanbul'da depremin ardından evlerine girmeye çekinen kişiler, geceyi geçirmek için mesire alanlarında çadır kurup, ateş yaktı.

İstanbul'da etkili olan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, evlerine girmekten çekinen vatandaşlar kent genelinde mesire alanları ve sahillerde çadır kurdu.

Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı ve Zeytinburnu sahilinde çadır kuranlar, ateş yakarak yemek yaptı. 

Kimileri evlerinden yatak, yorgan ve yastıklarını getirerek hazırlık yaptı.

Kimileri de ateş yakıp yorgana sarıldı. 

Parkta kurulan çadırlarda aileler bir araya gelirken, çocuklar da oyun oynadı.

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