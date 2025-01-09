Çatalhöyük'teki '8 bin 600 yıllık buluntu'dan esinlenip ekmek pişirdi

Yöredeki 9 bin yıllık yemek kültürünün bugüne kazandırılmasına yönelik menü hazırladığını anımsatan Tekerkaya, "Ekmeğin bulunmasının ardından bunu yapmak için heyecan duydum. Yaklaşık bir yıldır yaptığım denemeler sonucu ekmeğin son formu bu hale geldi. Başlarda çok fazlaca sert ve acımtırak tadı vardı ancak çok fazlaca denemelerin ardından reçetesini düzenleyerek lezzetli ürün halinde pişirdim. Gayet lezzetli ve doyurucu." diye konuştu.