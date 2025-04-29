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CHP'li belediyeden pis kokular yükseliyor: Mahalleli isyan etti

CHP'li belediyeden pis kokular yükseliyor: Mahalleli isyan etti

11:0929/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
IHA
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CHP’li Osmangazi Belediyesi, mahalle ortasından akan tuvalet giderine bir yıldır çözüm üretemedi. Pis koku, hastalık riski ve vurdumduymazlık halkı isyan ettirdi. Mahalleli, “Hizmet bu mu, adalet bu mu?” dedi.

Kötü koku, hastalık riski, sessiz kalan yetkililer

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde bir benzinliğin açıkta kalan foseptik gideri hem çevre sağlığını hem de toplum huzurunu tehdit ediyor. Tuvalet atıkları doğrudan caddeye boşalıyor, mahalleyi saran pis koku ise özellikle çocuklu aileleri endişelendiriyor.


Muhtar isyan etti: “Yazdık, söyledik, ama ses yok”

Mahalle Muhtarı Özlem Usta, yaklaşık bir yıldır süregelen bu sorunun çözülmesi için hem belediye hem de zabıtaya birçok kez başvurduklarını belirtti. “Gelen gidiyor ama değişen bir şey yok. Bu pisliğin içinde vatandaş mı yaşayacak? Altyapı yok deniliyor ama asfalt yeni. Bu nasıl hizmet anlayışı?” diyerek yaşanan sorumsuzluğa dikkat çekti.

Çoluk çocuk bu konunun içinde büyüyor

Yüzlerce ailenin yaşadığı mahallede foseptik sularının caddeye akması, sadece çevre değil, sağlık açısından da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için bu durum hastalıklara davetiye çıkarıyor. Mahalle sakinleri ise "Çoluk çocuğumuz bu kokunun içinde büyüyor, bu vebal kime ait?" diyerek yetkililere çağrıda bulunuyor.

Ahlaki sorumluluk belediyenin omzundadır

Bir toplumun sağlığına hizmet etmek, belediyelerin asli görevidir. Vatandaşların defalarca yaptığı başvurulara rağmen harekete geçilmemesi, sadece yönetim zafiyeti değil, aynı zamanda kamuya karşı bir sorumluluk ihmalidir. Bu ihmal, aynı zamanda ahlaki bir sorun olarak da ortadadır.



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