CHP'li belediyeden pis kokular yükseliyor: Mahalleli isyan etti

Muhtar isyan etti: “Yazdık, söyledik, ama ses yok”

Mahalle Muhtarı Özlem Usta, yaklaşık bir yıldır süregelen bu sorunun çözülmesi için hem belediye hem de zabıtaya birçok kez başvurduklarını belirtti. “Gelen gidiyor ama değişen bir şey yok. Bu pisliğin içinde vatandaş mı yaşayacak? Altyapı yok deniliyor ama asfalt yeni. Bu nasıl hizmet anlayışı?” diyerek yaşanan sorumsuzluğa dikkat çekti.