CHP'nin 'boykot' çağrısına destek vermediği için linçlenmişti: MaNga'dan ilk açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli markaları hedef alarak 'boykot' çağrısı yapmıştı. Bu çağrıya destek vermeyen birçok sanatçı gibi dünyaca ünlü Türk rock grubu MaNga da sosyal medyada tepkilere maruz kaldı. MaNga, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklu yargılanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli markaları hedef alarak gençlere, 'boykot' çağrısında bulundu.
Özgür Özel'in çağrısına destek vermeyen birçok sanatçı sosyal medyada linçlenmeye başladı.
Bunlardan biri de MaNga grubu oldu.
MaNga, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
Manga grubu tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:
"maNga olarak yıllardır herkesin eşit şekilde düşünebildiği, güvende hissedebildiği, gerektiğinde sınırları aşmadan tepkisini gösterebildiği ve zorbalıkla ayrımcılığa kesinlikle izin vermeden birlikte güzel vakit geçirebildiği bir alan yaratmaya çalışıyoruz.
Siyasi olarak değil ama toplumsal olarak nerede durduğumuz, müziğimizin ve yaptığımız paylaşımların içinde var. Son günlerde bizim gibi düşünen, istedikleri zaman istedikleri şekilde paylaşım yapan ya da yapmayan birçok insanın zorlandığını, hatta hedef gösterildiğini üzülerek izliyoruz.
Son yıllarda büyüyen linç kültürünün, kişisel intikam silahı haline getirilmesinden de endişe duymaktayız.
Ortak duruşumuzun ifade özgürlüğünden yana olduğunu söylemenin bile abes olduğunu düşünüyoruz. Gücünü özellikle festivallerde gençlerin enerjisinden alan bir ekip olarak, her düşünceden gencin taleplerinin dikkate alınması bizim her zaman en büyük dileğimizdir.
Samimiyetimize inanan, yanımızda olup mesaj atan, yapıcı eleştirilerde bulunan, konserlerimize gelip bizimle birlikte haykıran, bize inanan tüm hayranlarımıza teşekkür ederiz.
Konserlerimizde özgürce görüşebilmek dileğiyle.