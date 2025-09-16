Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Basketbol Takımı'nı kabul etti: Fevkalade bir ivme yakaladık

Bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir milli takım izledik. Ülkemizi Avrupa’da temsil etmekte gösterdiği başarı için yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor...