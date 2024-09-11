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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş Jimnastik Kulübü heyetini kabul etti

19:42 - 11/09/2024 Çarşamba
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve beraberindeki heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:


"Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum...

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121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum."

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#Recep Tayyip Erdoğan
#Beşiktaş
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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