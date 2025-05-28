Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

42 milyon 572 bin metrekare alanda 242 millet bahçesinin yapım çalışmaları ise devam ediyor.İstanbul'a 20 millet bahçesi daha yapılıyorİstanbul genelinde ise 18 milyon 778 bin metrekare alanda 54 millet bahçesinin yapımı için çalışmalar planlandı. Bugüne kadar 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi yapıldı.