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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

12:1228/05/2025, Çarşamba
IHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs'ta Beykoz Millet Bahçesi'nde "İstanbul'un fethinin 572. yılı kutlamaları ve millet bahçeleri açılış töreni"ne katılacağını bildirdi.

İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü ve Çevre Haftası, düzenlenecek etkinliklerle birlikte kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlikler çerçevesinde 28 Mayıs saat 13.00'te Beykoz Millet Bahçesi'nde "İstanbul'un fethi'nin 572'nci yılı kutlamaları ve millet bahçeleri açılış töreni" düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul'un 4 yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü ve Çevre Haftası, düzenlenecek etkinliklerle birlikte kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlikler çerçevesinde 28 Mayıs saat 13.00'te Beykoz Millet Bahçesi'nde "İstanbul'un fethi'nin 572'nci yılı kutlamaları ve millet bahçeleri açılış töreni" düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirecek.

İstanbul'a 4 yeni nefes alanıAçılışları gerçekleştirilecek Arnavutköy Millet Bahçesi 243 bin metrekare, Beykoz Millet Bahçesi yaklaşık 105 bin metrekare, Kağıthane Millet Bahçesi 27 bin 71 metrekare, Sultangazi-Cebeci Millet Bahçesi ise yaklaşık 54 bin metrekarelik alanda inşa edildi.

Türkiye genelinde 292 millet bahçesi tamamlandıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı misyonu kapsamında "81 ilde 100 milyon metrekare millet bahçesi" hedefiyle şehirlere nefes olacakyeşil alanlar kazandırıyor. Proje kapsamında Türkiye genelinde 77 milyon 355 bin 804 metrekare alanda 534 millet bahçesi yapımı için çalışmalar planlandı. Bugüne kadar 34 milyon 783 bin metrekare alanda 292 millet bahçesi tamamlandı. 

42 milyon 572 bin metrekare alanda 242 millet bahçesinin yapım çalışmaları ise devam ediyor.İstanbul'a 20 millet bahçesi daha yapılıyorİstanbul genelinde ise 18 milyon 778 bin metrekare alanda 54 millet bahçesinin yapımı için çalışmalar planlandı. Bugüne kadar 5 milyon 579 bin metrekare alanda 34 millet bahçesi yapıldı.

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