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Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Dünyanın gözü SAHA EXPO'da
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, SAHA EXPO Fuarı'na olağanüstü bir ilgi olduğunu söyledi. 712 yerli, 760 civarında da yabancı firmanın etkinliğe katıldığını belirten Asmalı, "Bugüne kadar 4,6 milyar dolarlık ihracat anlaşmasına imza atıldı. Fuarımız bir öncekine göre iki katı alana yayılmış durumda. Dünyada gözlerin buraya çevrili olduğu bir noktadayız" dedi.
Daha fazla rahatsız edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının cevabının kat kat fazlasıyla verildiğini belirterek “Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Büyüyen, güçlenen, haksızlık ve hukuksuzluklara cesaretle itiraz eden Türkiye’den rahatsızlık duyanları, başarılarımızla daha fazla rahatsız edeceğiz” diye konuştu.
Fransa’da Türklerin gerçekliği
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. maçında deplasmanda Lyon’u mağlup etmesi, Fransız medyasında geniş yankı uyandırdı. Lyon’un beceriksizliği ön plana çıkartılırken, siyah-beyazlıların soğukkanlı ve gerçekçi oynaması övgü aldı. Başlıklarda, “Kabus gibi bir gece”, “Lyon için seri sonu” ve “Türklerin gerçekliği”
gibi ifadeler kullanıldı.