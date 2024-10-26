Daha fazla rahatsız edeceğiz

Dünyanın gözü SAHA EXPO'da

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, SAHA EXPO Fuarı'na olağanüstü bir ilgi olduğunu söyledi. 712 yerli, 760 civarında da yabancı firmanın etkinliğe katıldığını belirten Asmalı, "Bugüne kadar 4,6 milyar dolarlık ihracat anlaşmasına imza atıldı. Fuarımız bir öncekine göre iki katı alana yayılmış durumda. Dünyada gözlerin buraya çevrili olduğu bir noktadayız" dedi.