Dev markanın iki otomobil modeli trafikten çekilecek: Türkiye’de satılanlar ne olacak? Ölümcül hasar tespit edildi

Avrupa'da uzun yıllardır yollarda olan ve Türkiye’de de oldukça yaygın kullanılan bazı araç modelleri için flaş bir karar alındı. Ölümcül kazalara neden olan teknik bir arıza nedeniyle bu araçların derhal trafiğe çıkmaması istendi. Fransa'da yaşanan son ölüm vakasının ardından, on binlerce aracı ilgilendiren bu gelişme, otomobil sahiplerini alarma geçirdi. Peki, Türkiye’de satılanlar ne olacak?
Yıllardır binlerce sürücünün farkında olmadan kullandığı bir güvenlik açığı, ölümle sonuçlanan kazaların ardından gündeme oturdu. Avrupa’da milyonlarca aracın etkilendiği bu sorun nedeniyle, bazı modellerin tamamen durdurulması kararı alındı.
Trafikten toplatılıyor
Fransa, Citroen'in 2019’a kadar ürettiği C3 ve DS3 modellerinde kullanılan hava yastıklarında ölümcül risk tespit edilmesi üzerine bu araçların trafikten men edilmesine karar verdi. Söz konusu hava yastıkları, Japon üretici Takata’ya ait.
Takata markalı hava yastıkları, bugüne kadar birçok ölümcül kazaya sebep oldu. Son gelişmeyle birlikte Fransa’da, Citroen C3 ve DS3 modellerine yönelik artan şikayetler ve ölüm vakalarının ardından hükümet harekete geçti.
Citroen, Avrupa’da Takata hava yastığıyla donatılmış tüm C3 ve DS3 araçların bir an önce kullanım dışı bırakılması çağrısı yaptı. 2003 ile 2019 arasında üretilen ve Avrupa’da dolaşımda olan 441 bin araç bu kapsamda değerlendiriliyor. Bunlardan 82 bini Fransa'da bulunuyor.
Hava yastığı bir can daha aldı
11 Haziran’da Reims otoyolunda yaşanan kazada, 37 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan açıklamaya göre, 2014 model Citroen C3'te bulunan Takata hava yastığı patladı ve kadının ölümüne neden olan ciddi yaralanmalara yol açtı.
Radio France'ın araştırmasına göre, sürücü çift yönlü bir yolda kamyondan kaçmaya çalışırken bariyerlere çarptı ve çarpma anında hava yastığı devreye girerek patladı.
Geri çağırma mektubu ulaşmadı
Olayla ilgili inceleme başlatan yetkililer, hava yastığı patlamalarında sık görülen yüz yaralanmalarının bu kazada da mevcut olduğunu belirtti. Araç sahibine 2014 model hava yastığı için bir geri çağırma mektubu gönderilmişti ancak kayıtlı adres yanlış olduğu için mektup geri dönmüştü. Stellantis, 20 Mayıs’ta taahhütlü olarak gönderilen mektubun adrese ulaşmadığını açıkladı.
Reims Savcılığı, olayla ilgili ihmalsiz adam öldürme suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bu soruşturma daha sonra ulusal düzeyde yürütülen Paris Takata davasına devredildi. Ulaştırma Bakanlığı, Fransa genelinde Takata hava yastıkları nedeniyle 18 ölüm ve 25 yaralanma tespit edildiğini duyurdu.
Araçların kullanımı durdurulacak
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, tüm C3 ve DS3 araçların kullanım dışı bırakılarak hava yastıklarının acilen değiştirilmesi talimatını verdi. Daha önce yalnızca hava yastıklarının değiştirilmesi önerilmişti ancak araçların kullanımına izin veriliyordu.
Onarım yerinde yapılacak
Citroen Genel Müdürü Xavier Chardon da konuyla ilgili açıklama yaptı ve Avrupa genelinde araçların kullanımının durdurulması gerektiğini söyledi. Bu çağrı, üretim yılı fark etmeksizin tüm C3 ve DS3 modellerini kapsıyor. Araçlar hareketsiz hale getirilip ardından onarıma alınacak.
Türkiye’deki otomobiller ne olacak?
Citroen C3 modelleri Türkiye’de de yaygın olarak kullanılıyor.
Araç sahipleri, Citroen Türkiye'nin resmi internet sitesindeki geri çağırma sayfası üzerinden araçlarının bu kapsama girip girmediğini kontrol edebilir. Eğer geri çağırma listesinde yer alıyorsa, kullanıcıların acilen yetkili servislere başvurarak hava yastıklarını değiştirmesi öneriliyor.
Takata iflas etmişti
2017 yılında iflas başvurusunda bulunan Takata, 2019’a kadar dünya çapında yaklaşık
125 milyon aracı geri çağırmıştı ya da geri çağırılması planlanıyordu.