Dev markanın iki otomobil modeli trafikten çekilecek: Türkiye’de satılanlar ne olacak? Ölümcül hasar tespit edildi

Hava yastığı bir can daha aldı





11 Haziran’da Reims otoyolunda yaşanan kazada, 37 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan açıklamaya göre, 2014 model Citroen C3'te bulunan Takata hava yastığı patladı ve kadının ölümüne neden olan ciddi yaralanmalara yol açtı.





Radio France'ın araştırmasına göre, sürücü çift yönlü bir yolda kamyondan kaçmaya çalışırken bariyerlere çarptı ve çarpma anında hava yastığı devreye girerek patladı.