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Diş macunu tüpüne gizlemişler: Değeri 20 milyon TL! Valiz kontrolünde ortaya çıktı

Diş macunu tüpüne gizlemişler: Değeri 20 milyon TL! Valiz kontrolünde ortaya çıktı

10:217/05/2025, Çarşamba
DHA
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İzmir'de polisin 2 ilçede düzenlediği operasyonlarda, havalimanında kontrol edilen 1 valizde diş macunu tüplerine gizlenmiş, 5 ayrı döneme ait olduğu değerlendirilen toplam 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 28, 29 Nisan ile 1 Mayıs tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi. 

Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde önceden belirlenen ev ve iş yerleri arandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 1 şüphelinin valizini kontrol etti. 

Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli ve Gümrük Muhafaza görevlileri de çalışmaya destek verdi.

Havalimanındaki kontrolde, valizdeki diş macunu tüpleri içerisine gizlenmiş, yurt dışındaki müzayede evlerinde tahmini 20 milyon TL değer biçilen, Arkaik, Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi. 

Toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken; 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı. 

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