Diş macunu tüpüne gizlemişler: Değeri 20 milyon TL! Valiz kontrolünde ortaya çıktı

Havalimanındaki kontrolde, valizdeki diş macunu tüpleri içerisine gizlenmiş, yurt dışındaki müzayede evlerinde tahmini 20 milyon TL değer biçilen, Arkaik, Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi.