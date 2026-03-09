Diyarbakır'da kuvvetli yağış nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan köprü çöktü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2 gündür etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle Kale ile Bahçelievler mahallelerini birbirine bağlayan menfez köprü çöktü. Ulaşım geçici olarak yapılan demir köprüyle sağlanıyor.

1 /4 Silvan ilçesinde 2 gündür aralıksız süren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taşarken, tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi.

2 /4 Yağışların etkisiyle Kale Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesi’ni birbirine bağlayan menfez köprü çöktü.









3 /4 Köprünün çökmesi üzerine bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve DİSKİ ekipleri çalışma başlatırken, yayaların mağdur olmaması için demirden geçici bir yaya köprüsü kuruldu.