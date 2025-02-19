Dünya artık barış bekliyor

Dünya artık barışı bekliyor

Rusya-Ukrayna barışı için adımlar yeniden hızlandı. Rusya ve ABD’nin Riyad’da buluştuğu gün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Bir an önce barış isteyen Erdoğan, “Barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta artık barışı bekliyor” dedi.



