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Dünya artık barış bekliyor

Dünya artık barış bekliyor

04:0019/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Şubat 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Orta gelirliye ev kampanyası

Emlak Konut, inşaata hareket getirecek yeni bir kampanyayı hayata geçiriyor. Bakan Murat Kurum’un bilgisini verdiği kampanya orta gelir grubuna yönelik olacak. Bugün detaylandırılacak kampanyada peşinatsız ve düşük peşinat seçenekleri olacak. Aylık vade farkının yüzde 2’nin altında olması bekleniyor.


Dünya artık barışı bekliyor

Rusya-Ukrayna barışı için adımlar yeniden hızlandı. Rusya ve ABD’nin Riyad’da buluştuğu gün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Bir an önce barış isteyen Erdoğan, “Barışın kaybedeni olmaz. Şu anda tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta artık barışı bekliyor” dedi.


Samimiyetsiz davete ret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluşma davetine cevap verdi. Daveti samimiyetsiz bulduğunu ve göstermelik dostluklara ihtiyaçlarının olmadığını dile getiren Özbek "Amaçları reklam çalışmasıysa bunun tarafı olmayacağımın bilinmesini istiyorum"

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