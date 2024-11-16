Dünya Filistin'i tanıdı

Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Enflasyonu düşürüp büyümeyi artıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürdürülebilir yüksek büyümenin fiyat istikrarı ile mümkün olacağını söyledi. Bakanlığının 2025 bütçesini sunan Şimşek, “Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur. Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz” dedi.
BM'den Filistin'e egemenlik desteği
Birleşmiş Milletler (BM) İktisadi ve Mali Meseleler Komitesi (İkinci Komite), perşembe gecesi Çin ve 77'ler Grubu tarafından, "Filistin halkının Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki daimi egemenliği ve Suriyeli Arapların Golan'da öz kaynaklarını kullanma hakkı" başlıklı karar tasarısını kabul etti. Komitede düzenlenen oylamaya katılan 170 üye ülke, karar tasarısını onaylarken, 6 ülke hayır oyu kullandı. 11 ülke ise çekimser kaldı.
Rakip Galler hedef A ligi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında bugün Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Grupta 10 puanla lider olan milliler, Galler'i yenmesi durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek ve son maçlar öncesinde adını Uluslar A Ligi’ne yazdıracak.