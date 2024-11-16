Dünya Filistin'i tanıdı

BM'den Filistin'e egemenlik desteği

Birleşmiş Milletler (BM) İktisadi ve Mali Meseleler Komitesi (İkinci Komite), perşembe gecesi Çin ve 77'ler Grubu tarafından, "Filistin halkının Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki daimi egemenliği ve Suriyeli Arapların Golan'da öz kaynaklarını kullanma hakkı" başlıklı karar tasarısını kabul etti. Komitede düzenlenen oylamaya katılan 170 üye ülke, karar tasarısını onaylarken, 6 ülke hayır oyu kullandı. 11 ülke ise çekimser kaldı.