Edirne'nin en dar tarihi çarşısında restorasyon çalışması başlıyor: İki ay içinde bitecek

Çarşıda 30 senedir esnaflık yapan Uğur Aygün, restorasyonun hem esnaf, hem de gelen turistler için güzel olacağını belirterek, "30 seneyi geçmiştir sanırım burada esnaflık yapıyorum. Burasının oldukça eski bir çarşı olduğunu biliyoruz. Bu haliyle burası bayağı dikkat çekiyor. Eski haline dönerse daha güzel olacak diye düşünüyorum. Hem esnaf için hem de turistlerin daha çok ilgisini çekecek. Bu haliyle bile merak edip geliyorlar. Dediğim gibi bu haliyle bile hoşlarına gidiyor, restore edilirse daha güzel olacak diye düşünüyorum" dedi.







