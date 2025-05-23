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Ege için 'sıcak hava' ve 'toz taşınımı' uyarısı: Hava sıcaklığı 35 derecenini üzerine çıkacak

Ege için 'sıcak hava' ve 'toz taşınımı' uyarısı: Hava sıcaklığı 35 derecenini üzerine çıkacak

15:0623/05/2025, Cuma
DHA
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Meteoroloji, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi genelinde hafta sonu hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi. Bölge genelinde toz taşınımının da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir illerinin yer aldığı Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı bildirildi.

Açıklamada, yerde ve atmosferin üst kesimlerinde güneyli rüzgarların taşıdığı sıcak hava nedeniyle hafta sonu sıcaklığın hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin 8-10 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca mevcut meteorolojik şartlar nedeniyle yarından itibaren Afrika üzerinden Sahra tozu taşınımı olacağının tahmin edildiği kaydedildi.





25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak, yağışlı havanın etkisine girmesiyle birlikte yağışın ilk saatlerinde çamur yağışı şeklinde olacağı ve aralıklarla yağış geçişlerinin bölgemizde önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği tahmin edildiği kaydedildi.

 26 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların 8-12 derece azalarak mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşeceği beklendiği duyuruldu.



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