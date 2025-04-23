Ekrem İmamoğlu iş yaptığı ortağının payına da çökmüş: 'En iyi dükkanları aldı parasını ödemedi!'

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki bir projede beraber iş yaptıkları müteahhit Muzaffer Beyaz'ın ifadesinde yeni ayrıntılara ulaşıldı. Beyaz'ın ifadelerine göre, Beylikdüzü Teras Park isimli projedeki ortaklık payı yüzde 15 olan İmamoğlu'nun payını yüzde 20'ye çıkarmak için teklif verdiği ancak projenin bitmesine rağmen halen yüzde 5'lik payın tutarını iş adamına ödemediği ortaya çıktı.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "müşteki şüpheli" sıfatıyla ifade veren Beyaz İnşaat'ın sahiplerinden müteahhit Muzaffer Beyaz'ın ifadesinden yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Beyaz'ın ifadelerine göre Beylikdüzü Teras Park isimli projedeki ortaklık payı yüzde 15 olan Ekrem İmamoğlu'nun payını yüzde 20'ye çıkarmak için teklif verdiği ancak projenin bitmesine rağmen halen yüzde 5'lik payın tutarını ödemediği ortaya çıktı.
Teras Park isimli proje bittiği zaman müşteri bulduklarını ve projenin tamamını satmak istediklerini söyleyen Beyaz, "Bu durumu Ekrem İmamoğlu'na aktardık. O, payını satmak istemediğini, hatta hissesini yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarmak istediğini söyledi.
"Bu yüzde 5'lik payı ise maliyetine alabileceğini belirtti. Biz de ekonomik koşullardan dolayı teklifini kabul etmek zorunda kaldık. Yüzde 5'lik kısmı Ekrem İmamoğlu üzerine yaptık" dedi.
Sabah'ın haberine göre ''İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek projenin en iyi dükkanlarını yüzde 20'lik payına karşı aldı" diyen Beyaz, İmamoğlu da dahil olmak üzere iş adamlarını haraca bağlayan aralarında gizli kasa Adem Soytekin ve Fatih Keleş'in de olduğu kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.