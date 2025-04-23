Ekrem İmamoğlu iş yaptığı ortağının payına da çökmüş: 'En iyi dükkanları aldı parasını ödemedi!'

Sabah'ın haberine göre ''İmamoğlu, yüzde 5'lik kısmı kendi payına ekleyerek projenin en iyi dükkanlarını yüzde 20'lik payına karşı aldı" diyen Beyaz, İmamoğlu da dahil olmak üzere iş adamlarını haraca bağlayan aralarında gizli kasa Adem Soytekin ve Fatih Keleş'in de olduğu kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.