Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
13 yaşındaki Zehra 10 gündür aranıyordu: Babası öldürüp, hobi bahçesine gömmüş

13 yaşındaki Zehra 10 gündür aranıyordu: Babası öldürüp, hobi bahçesine gömmüş

18:4312/03/2026, الخميس
DHA
Sonraki haber

Eskişehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan Zehra Üzüm’ün (13) babası Abdulrazak Üzüm tarafından öldürülüp, kırsal mahallede bir hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Abdulrazak Üzüm’ün ise kızını öldürdükten 2 gün sonra kendisini astığı belirtildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde oturan Üzüm ailesinin kızları Zehra, 2 Mart’ta ortadan kayboldu. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu. 

 Çocuk ve Asayiş şubesi ekipleri, Zehra Üzüm için kentte arama çalışması başlattı. Ancak bu süreçte Zehra’ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. 

 Çocuk ve Asayiş şubesi ekipleri, Zehra Üzüm için kentte arama çalışması başlattı. Ancak bu süreçte Zehra’ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. 

Emniyet Genel Müdürlüğü de kayıp Zehra Üzüm’ün bulunması için kentte çok sayıda kişinin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek destek istedi.

Abdulrazak Üzüm, kızı Zehra’nın kaybolmasından 2 gün sonra evde kendisini astı. Bu gelişme üzerine soruşturma, Abdulrazak Üzüm’ün üzerine yoğunlaştı. 

 Üzüm’ün telefon görüşmeleri ve kamera kayıtları mercek altına alındı. Araştırmanın ardından Tepebaşı ilçesinin kırsal Aşağıkartal Mahallesi’nde Abdulrazak Üzüm’e ait hobi bahçesinde arama yapıldı. 

Aramalarda Zehra Üzüm’ün toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra Üzüm’ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

#Eskişehir
#Çocuk
#Baba
#Cinayet
#Hobi bahçesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? 12 Mart günün maç programı