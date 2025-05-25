Etnospor Kültür Festivali'nde son gün coşkusu

7. Etnospor Kültür Festivali'nde dördüncü ve son gün etkinlikleri başladı.
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.
Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan Etnospor Kültür Festivali'nde, geleneksel sporlar, oyunlar ve el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.
Festival, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek kapanış töreniyle son bulacak.
7. Etnospor Kültür Festivali'ne gelen farklı ülkelerden birçok katılımcı, etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.
Etkinliğe eşi Ümit Koyciyeva ile katılan Aygül Koyciyeva, Etnospor Kültür Festivali'ne ilk defa katıldığını ve etkinliği "çok farklı ve güzel bulduğunu" belirterek, Türk dünyasının farklı kültürlerini festivalde bir arada görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.
Koyciyeva, festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ilk kez festivalde gördüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.
Kırgızistan kökenli olan ancak Van'ın Erciş ilçesinde doğup büyüyen Ümit Koyciyeva ise "Bu tür kültürel bir zenginlik herkes açısından çok iyi. Orta Asya'yı ve kültür mirasımızı tanıtarak, çocuklarımızın geleceği açısından güzel bir anı bırakıyor." diyerek festivalin eğitici olduğunu vurguladı.
Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı Aynur Seyidova, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de eğitim için bulunduğunu ve halen doktora eğitimine devam ettiğini söyledi.
Seyidova, Etnospor Kültür Festivali'ne her yıl beğenerek katıldığını ifade ederek "Çünkü, unutulanı hatırlatan, kaybolanı canlandıran bir etkinlik." dedi.
Etnospor Kültür Festivali'nin Türk kültürüne ait ata sporlarını dünyaya tanıttığına işaret eden Seyidova, "Bizim hafızamızın arka planına attığımız sporlarımızı tekrar yaşamamıza vesile olan bir etkinlik." diye konuştu.
Seyidova, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki yakın "kardeşlik ilişkisinden" memnuniyet duyduğunu ve "iki devlet tek millet" anlayışını Türkiye'de gördüğünü sözlerine ekledi.
Türkiye'de yaşayan Kazak kökenlilerden oluşan öğrenci platformu Kazak Kızları Gençlik Kollarının ekibi olarak gelen katılımcılardan Neslinur Kılıç, "Festival çok güzel tam bize göre. Bu yüzden bütün festival alanını gezdik." dedi.
Gruptan Ebrar Özden, "Biz ataları yaklaşık 70 yıl önce gelmiş Altay Kazakları'nın son nesli olarak onların geleneklerini göreneklerini devam ettirebilmek için Kazak Kızları Gençlik Kolları olarak buraya geldik." ifadesini kullandı.
Katılımcılar, at biniciliği etkinliğini merak ettiklerini, bunun yanı sıra Er Turan konserini çok beğendiklerini ve milli dansları olan Kara Corga oynama imkanı bulduklarını anlattı.