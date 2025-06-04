Ev aldı bahçesinden Agave ağacı çıktı: Zarar vermenin cezası tam tamına 400 bin lira

"Evi aldığımızda buradaydı"





Bahçesinde bulunan Agave bitkisi ile ilgili olarak Mikail Boğazlıoğlu, Ben 24 yıl önce bu evi almıştım. Arkamda gördüğünüz bu kaktüs, ben geldiğimde de burada bulunuyordu. Tahminen bu bitki 30- 35 yıl önce buraya dikilmiş. Öğrendiğimiz kadarıyla 60 ila 100 yıl arası ömrü varmış.