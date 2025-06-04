Ev aldı bahçesinden Agave ağacı çıktı: Zarar vermenin cezası tam tamına 400 bin lira

Antalya'da bir evin bahçesinde bulunan, ömrü boyunca yalnızca bir kez çiçek açan bitki, görenleri şaşkına çevirdi. 30 yılı aşkın süredir toprağa tutunan bu ender tür, yalnızca güzelliğiyle değil, aynı zamanda taşıdığı cezai yaptırımla da dikkat çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve çevre kanunuyla koruma altına alınan bu bitkiye zarar vermenin cezası tam 400 bin lira.
Ev aldı, bahçesinde Agave ağacı çıktı. UNESCO’nun koruma listesinde yer alan Agave’nin değeri sadece doğal güzelliğiyle sınırlı değil; ona zarar vermenin bedeli yaklaşık 400 bin TL.
Zarar vermenin cezası dudak uçuklatıyor
Antalya'nın Serik ilçesinde 60 ile 100 yıllık ömründe yalnızca bir kez çiçek açan Agave ağacı bulundu.
Agave ağacına zarar vermenin cezası ise yaklaşık 400 bin lira. Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde, yaklaşık 40 yıl önce ekilen Agave ağacı bulundu. Bir sitede oturan ev sahibi Mikail Boğazlıoğlu'nun bahçesinde bulunan Agave ağacı, ömründe bir kez çiçek açması ile biliniyor.
"Evi aldığımızda buradaydı"
Bahçesinde bulunan Agave bitkisi ile ilgili olarak Mikail Boğazlıoğlu, Ben 24 yıl önce bu evi almıştım. Arkamda gördüğünüz bu kaktüs, ben geldiğimde de burada bulunuyordu. Tahminen bu bitki 30- 35 yıl önce buraya dikilmiş. Öğrendiğimiz kadarıyla 60 ila 100 yıl arası ömrü varmış.
Bahçemizdeki bu bitkinin çiçek açmasını görmeyi temenni ediyoruz. Bitkinin başına bir şey gelmemesi için ilgi hassasiyet gösteriyoruz, inşallah çiçek açtığını da görmek nasip olur" dedi.
UNESCO listesinde bulunuyor
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de bulunan ve ender bir tür olan Agave ağacı, ortalama 60 ila 100 sene arasında sadece bir kere çiçek açmasıyla biliyor.
Sadece bir kez çiçek açıyor
Ayrıca, '2872 Sayılı Çevre Kanunu' kapsamında koruma altında bulunuyor. Agave ağacına zarar vermenin cezası ise yaklaşık 400 bin Türk Lirası.