Evlat eylemi 84'üncü haftada! PKK mağduru baba 'Kalemini kırdılar' diyerek isyan etti: Benim oğlum üniversitede...

Benim çocuğum da dağda. Elindeki kalemi kırdılar, onun yerine silah verdiler. Burada sesleniyorum; oğlum, sen okumuş bir adamsın. Etrafına bak, milletvekilleri çocukları var mı orada? Yok. Sen kuru ekmek bulamıyorsun. Burada seni bekliyorum. Sen gelinceye kadar bu eylemi bırakmayacağım" dedi.