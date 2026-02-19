Falezlerdeki kaçak baraka ve asansörü mühürlendi

KAYMAKAMLIK: YAKLAŞIK 40 SENE ÖNCE İNŞA EDİLMİŞ





Muratpaşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konyaaltı Caddesi falezler deniz kısmından kayalıklara açılan bir mağara ve mağaraya ait demir kapı üzerinde kamera olduğu görülmesi üzerine, Muratpaşa Kaymakamlığı, inceleme başlatmış ve karadan araştırma yapılarak bahse konu mağaranın Konyaaltı Caddesi'nde bulunan bir apartmana ait olduğu; mağaranın yaklaşık 40 sene önce inşa edildiği ve mağaradan denize direkt olarak asansör ile inilebildiği; ayrıca mağaranın içerisinde merdivenin de olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu mağara, Muratpaşa Belediyesi tarafından gerekli tedbirler alınarak kullanıma kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.