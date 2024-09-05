Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştı: Edirne Sarayı rıhtımı gün yüzüne çıkıyor

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1452'de Tunca Nehri'ne inşa ettirdiği Edirne Sarayı rıhtımı, yapılan kazılarla gün yüzüne çıkarılacak. Bu kapsamda sarayın rıhtımının yer aldığı Tunca Nehri'nde de çalışma başlatıldı.

1 / 8 Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığınca Edirne Yeni Sarayı'nın ihya çalışmaları sürüyor.

2 / 8 Bu kapsamda sarayın rıhtımının yer aldığı Tunca Nehri'nde de çalışma başlatıldı.

3 / 8 Milli Saraylar Başkanlığı koordinesinde Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sarayiçi Adası'nda iki kola ayrılan nehrin Fatih Köprüsü kolunu hafriyat dökerek kapattı.

4 / 8 İlk etapta burada saray rıhtımı ve nehrin yatağına döşeli mermer alanların ortaya çıkarılması hedefleniyor.



5 / 8 Saray rıhtımı Fatih Sultan Mehmet döneminde 1452'de Edirne Sarayı'nın yanından geçen Tunca Nehri üzerine Fatih Köprüsü'nün yaptırılmasının ardından, nehir yatağının bir bölümüne mermer döşenerek Saraçhane Köprüsü'ne kadar rıhtım inşa edildi.



6 / 8 1484-1488 yılları arasında II. Bayezid Camisi ve Külliyesi'nin yapılmasından sonra II. Bayezid tarafından Tunca Nehri tanzim edilerek saraydan camiye kayıkla gidilecek bir yol oluşturuldu.

7 / 8 Edirne Sarayı'ndan cuma namazı için Tunca Nehri üzerinden Evliya Kasım Paşa Camii ve Bayezid Camii'ne kayıklarla gidildi.