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Fethiye'deki yangında motoryat ve 3 tekne alevlere teslim oldu

Fethiye'deki yangında motoryat ve 3 tekne alevlere teslim oldu

09:3710/04/2025, جمعرات
IHA
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında özel marinada bağlı bir motoryat ve 3 tekne alevlere teslim oldu.

Fethiye Karagözler Mahallesi'ndeki özel bir marinada dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. 

Olay yerine gelen ekipler bir motoryat ve 3 tekneyi etkisi altına alan alevlere müdahaleye başladı.

Yangının olduğu bölgedeki diğer tekne ve motoryatlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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