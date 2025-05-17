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Fren yerine gaza basan sürücünün çarptığı araç bina boşluğuna düştü

Fren yerine gaza basan sürücünün çarptığı araç bina boşluğuna düştü

10:1317/05/2025, Cumartesi
DHA
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İstanbul Kağıthane'de aracıyla yokuş aşağı seyreden Elif E., fren yerine gaza basınca park halinde otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen araç, demir korkulukları kırarak boşluğa uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, 4 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 34 CGM 175 plakalı aracıyla yokuş aşağıya seyreden Elif E., fren yerine gaza bastı.

Hızlanan araç, park halinde olan 34 NV 8711 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürükledi.

Demir korkulukları kıran otomobil, bina boşluğuna düştü. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı.

Sağlık ekipleri ise sürücü Elif E.'nin tedavisini ayakta yaparak taburcu etti. Kaza nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Yol ise bir süreliğine trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin yaptığı muayenede sürücü Elif E.nin alkollü olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri tutanak tutarken, boşluğa düşen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. 

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