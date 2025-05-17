Fren yerine gaza basan sürücünün çarptığı araç bina boşluğuna düştü

Sağlık ekipleri ise sürücü Elif E.'nin tedavisini ayakta yaparak taburcu etti. Kaza nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Yol ise bir süreliğine trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin yaptığı muayenede sürücü Elif E.nin alkollü olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri tutanak tutarken, boşluğa düşen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.