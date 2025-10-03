Yeni Şafak
Galatasaray Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu: Derbi günü hava durumu nasıl olacak?

12:093/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

İstanbul'da cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde hava koşulları merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, maç saatinde hava sıcaklığı 17 derece olacak.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta mücadele edecek.

Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde Seyrantepe’de hava sıcaklığının 17 derece olacağı ifade edildi.

Nem oranın ise yüzde 67 olması bekleniyor.

