Gölde ölen balıklar kıyıya vurdu: Çevredekileri tedirgin etti

'Daha önce hiç böyle bir ölümle karşılaşmadım'

Bölge sakinlerinden Harun Çokdüşünür, "Sürekli geldiğimiz bir yer. Balık ölümlerini gördük. Normalde de göl bulanıktı ama bu kadar değildi. Şu an için ağır bir koku da var. Çok değişik bir koku var yani. Belki balıkların ölmesi ile de ilgili olabilir. Daha önce hiç böyle bir ölümle karşılaşmadım" dedi.