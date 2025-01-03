Gölde ölen balıklar kıyıya vurdu: Çevredekileri tedirgin etti

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde Varan Gölü'nde kıyıya vuran balıklar, çevredekileri tedirgin etti. Prof. Dr. Seyyal Ak, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurmasını "Alg patlaması, yosun patlaması dediğiniz göldeki suyun azot ve fosfor oranının artmasıyla bağıntılı" şeklinde değerlendirdi.
Pirinççi Mahallesi'ndeki Varan Gölü olarak adlandırılan gölde, son günlerde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Çevredekiler göldeki ölü balıkların kıyıya vurmasından endişeli.
'Hafife alınmaması lazım, bizim sularımıza da karışabilir'
Prof. Dr. Seyyal Ak, "Alg patlaması, yosun patlaması dediğiniz oradaki göldeki suyun azot ve fosfor oranının artmasıyla bağıntılı.
Bu yeraltı sularından gelen bir kirlilik olabilir. Fabrika atıkları olabilir. İnsanların belli atık sularını oraya boşaltması sonucunda olabilir. Birçok nedeni var. Bu ölümlerin 2 senede bir tekrar etmesi soru işareti. Neden böyle oluyor? Bunların araştırılması lazım" dedi.
'Daha önce hiç böyle bir ölümle karşılaşmadım'
Bölge sakinlerinden Harun Çokdüşünür, "Sürekli geldiğimiz bir yer. Balık ölümlerini gördük. Normalde de göl bulanıktı ama bu kadar değildi. Şu an için ağır bir koku da var. Çok değişik bir koku var yani. Belki balıkların ölmesi ile de ilgili olabilir. Daha önce hiç böyle bir ölümle karşılaşmadım" dedi.
'Gölde balık ölümleri çok fazla'
Çevrede sakinlerinden Ünal Kaplan, "Göle ara sıra ailecek geliyoruz. Gölde balık ölümleri çok fazla. Balık tutmaya geldik normalde. Ama burayı gördükten sonra tutmaktan da vazgeçtik. Yetkililerin bu konuda duyarlı olup ilgilenmelerini istiyoruz. Ben yeni geldim ama daha önce de böyle olmuştu" dedi.