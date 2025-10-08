Yeni Şafak
Güllü’nün ölümüyle ilgili kritik gelişme: Olayın yaşandığı dairede incelemeler başladı

17:018/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
IHA
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü’nün (Gül Tut) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya geçildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi heyeti, olayın yaşandığı dairede detaylı inceleme başlattı. Aralarında adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının bulunduğu ekip, sanatçının ölümüne ilişkin şüpheleri aydınlatmak üzere çalışıyor. İncelemelere, süreci yakından takip eden Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katıldı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden eğlendiği sırada aşağı düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün soruşturması çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi olayın yaşandığı dairede incelemelerine başladı.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. 

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor. 

İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katılıyor.

