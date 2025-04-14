Güney Marmara balıkçıları müsilaj nedeniyle umduğunu bulamadı: İstedikleri avı yakalayamadılar

Buna bağlı olarak büyük balıkçıların Marmara Denizi'nden uzaklaşarak Karadeniz ve Ege'ye gittiğini dile getiren Sarı, "Teknesi uygun olmayan küçük balıkçılar ve Marmara'daki balıkçıların büyük çoğunluğu hiçbir yere gidemedi. Marmara Denizi'nde attıkları ağlarda balık yerine müsilaj çektiler. Böyle olunca da küçük ölçekli balıkçılar bu sene Marmara Denizi'nde kötü bir sezon geçirdi. Türkiye'deki balıkçıların tamamını düşündüğümüzde 'sezon çok kötü geçti' diyemeyiz ama Marmara Denizi için küçük ölçekli balıkçılar sezonu kötü geçirdi." ifadelerini kullandı.







