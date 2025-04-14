Güney Marmara balıkçıları müsilaj nedeniyle umduğunu bulamadı: İstedikleri avı yakalayamadılar

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova kıyılarından açılarak Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar, 2024-2025 sezonunda istediği avı gerçekleştiremedi.
Güney Marmaralı balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan ve yarın sona erecek av mevsimini müsilaj nedeniyle verimli geçiremedi.
Küçük tekneli balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren müsilaj nedeniyle çoğu kez kıyıya boş ağlarla döndü.
Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş da özellikle salya nedeniyle dip ağ atamadıklarını ve bunun büyük zarar verdiğini söyledi. Kötü geçen sezonun ardından gırgır olarak tabir edilen büyük balıkçıların 15 Nisan itibarıyla denizlerden çekileceğini anlatan Karataş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Marmara Denizi'nde durum kötü. Özellikle müsilaj nedeniyle dip ağ atamıyoruz. Dip ağ olmayınca da balık alamadık. Bazı balıkçılarımız teknelerini erkenden karaya çekti ve bakımlarına başladı. Yavaş yavaş önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayacaklar. Umarım gelecek sezon iyi geçer. Aksi halde balıkçılar daha zor günler geçirecek. Genel olarak balıkçıların ekonomik durumları kötüye gidiyor. Özellikle vergi konusunda devletimizin balıkçılara destek vermesini arzu ediyoruz."
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı,müsilajın 2021'de olduğu gibi 2024'te yeniden başladığını söyledi. Sarı, müsilajın, geçen ekim ayından itibaren Marmara Denizi'nin yüzeyi ile 30 metre derinliği arasında her yeri örümcek ağı gibi sardığını anlattı.
Buna bağlı olarak büyük balıkçıların Marmara Denizi'nden uzaklaşarak Karadeniz ve Ege'ye gittiğini dile getiren Sarı, "Teknesi uygun olmayan küçük balıkçılar ve Marmara'daki balıkçıların büyük çoğunluğu hiçbir yere gidemedi. Marmara Denizi'nde attıkları ağlarda balık yerine müsilaj çektiler. Böyle olunca da küçük ölçekli balıkçılar bu sene Marmara Denizi'nde kötü bir sezon geçirdi. Türkiye'deki balıkçıların tamamını düşündüğümüzde 'sezon çok kötü geçti' diyemeyiz ama Marmara Denizi için küçük ölçekli balıkçılar sezonu kötü geçirdi." ifadelerini kullandı.
Sarı, müsilajın denizin ekosistemini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Balıkçılar, ağlarını attıklarında müsilajın salyamsı yapıda olması nedeniyle yapışıyor ve ağın gözlerini kapattığı için ağın görünmezliğini ortadan kaldırıyor. Böylece balıkçılar normalde avladıklarından daha az avlanıyorlar. Müsilaj yüzeye doğru çıktıkça teknelerin soğutma suyu ihtiyacı denizden çekildiği için motorların filtrelerini tıkamaya başlayacak, çok boyutlu etkileyecek." diye konuştu.
Mustafa Sarı, denizin dibine çöken müsilajın ekosisteme büyük zarar verdiğini ve tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini sözlerine ekledi.