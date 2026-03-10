Günlük 8 bin TL maaşla çalışacak işçi bulunamıyor: 20 yıl içerisinde bu iş tamamen bitebilir

"20 YIL İÇERİSİNDE BU İŞ TAMAMEN BİTEBİLİR"





Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ise sadece orada değil, Aydın'ın birçok köyünde traktörlerin çalışamadığı yerlerde hayvanlarla çift sürüldüğünü belirtip, "Bu işi yapacak insan hemen hemen kalmadı. Ben de duyuyorum 7 bin TL, 8 bin TL 9 bin TL'ye kadar çıkan yevmiyeler var. 20 yıl içerisinde bu iş tamamen bitebilir. İşçi bulunmuyor, bulunsa bile belli bir tecrübe lazım. Tecrübeyi satın alamazsınız. Babadan, atadan, dededen yetişmesi lazım. Bunun okulu yok yetişmesi için yıllarca çalışması lazım" dedi.





Bu işi yapan çiftçilerin şu an yaş ortalamasının 55- 60 civarında olduğuna dikkati çeken Kendirlioğlu, "20 yıl sonra 70- 75 yaşına gelecekler ve bu işi yapan kalmayacak. Gençler artık çiftçilik yapmak istemiyor” diye konuştu.