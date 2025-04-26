Hatay'da fıkra gibi olay tam 6 kez gerçekleşti: Kim çalıyor bu Hatay'ın T'sini?

İskenderun ilçe merkezi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 3 geçit trafikte büyük kolaylık sağlıyor ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor.





Geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan 6 tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin 'T' harfleri geçtiğimiz günlerde ortadan kayboldu.







