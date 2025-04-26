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Hatay'da fıkra gibi olay tam 6 kez gerçekleşti: Kim çalıyor bu Hatay'ın T'sini?

Hatay'da fıkra gibi olay tam 6 kez gerçekleşti: Kim çalıyor bu Hatay'ın T'sini?

11:0826/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
IHA
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İskenderun ilçesinde, aynı cadde üzerinde bulunan 6 tabeladaki, 'T' harflerinin ortadan kaybolması dikkatleri çekti. Harfin tabelalardan kaybolmasının sebebi, henüz belirlenemedi.

İskenderun ilçe merkezi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 3 geçit trafikte büyük kolaylık sağlıyor ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor.


Geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan 6 tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin 'T' harfleri geçtiğimiz günlerde ortadan kayboldu.



Geçitlerde yoklukları fark edilen 'T' harfleri vatandaşlarda merak konusu oldu. Tabelalarda yer alan 'T' harflerini alan kişilerin geri getirmesini talep eden 47 yaşındaki Orhan Dal, "Harflerin olmadığını görünce gerçekten şaşırdım. Üst geçit kavşağında, Pac meydanında ve AVM kavşağında Hatay'ın T harfi bulunmuyor. Buradan sesleniyorum, Hatay'ın 'T' harfini alanlar yerine geri koysunlar" dedi.

#hatay
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