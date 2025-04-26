Özellikle İstanbul’da mevsim bir türlü tam anlamıyla bahara dönmezken Meteoroloji’den gelen son tahminlere göre, ülke genelinde aralıklı sağanaklar ve sert rüzgârlar etkisini sürdürecek. Birçok ilde kuvvetli yağış beklendiğini duyuran MGM, sıcaklıklarda da ciddi düşüşlerin yaşanacağını kaydetti. Uzmanlar, ani hava değişimlerine karşı uyarıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Batı Karadeniz kıyıları dışında neredeyse tüm bölgelerde yağış beklenirken, bazı illerde bu yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller arasında Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari yer alıyor. Ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleri ile Van'ın kuzeyinde de yerel olarak şiddetli yağışlar bekleniyor.
İstanbul'da ise hafta sonu itibarıyla hava koşulları değişiyor. Bugün (Cumartesi) öğleden sonra yer yer yağmur görülebilirken, pazar günü sağanak yağışın etkili olması öngörülüyor.
Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların pazar gününden itibaren 5 ila 8 derece arasında düşeceği ve Poyraz’ın hızlanmasıyla birlikte rüzgârın 40 ila 70 km/s’ye ulaşabileceği bildirildi.
Toz taşınımı uyarısı ise özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için geçerli. Bu bölgelerde hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Meteoroloji, bu duruma karşı özellikle solunum rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
26.04.2025 TARİHLİ HAVA DURUMU HARİTASI
27.04.2025 TARİHLİ HAVA DURUMU HARİTASI