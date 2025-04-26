Toz taşınımı uyarısı ise özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için geçerli. Bu bölgelerde hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Meteoroloji, bu duruma karşı özellikle solunum rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.