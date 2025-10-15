İBB'ye ait olan Esenyurt'taki Balıkyolu Köprüsü adeta 'ben göçüyorum' diyor: Hem sürücülerin hem yayaların hayatı tehlikede





'DEMİRLER ORTAYA ÇIKTI'





﻿Esnaf Halit Yetim, "Balıkyolu’nda esnafım. Bu arkamda gördüğünüz köprünün üstünden geçen büyük araçlarla birlikte o köprünün ayaklarındaki dökülmeleri göreceksiniz, o nedenle sallanıyor. Yağışlı havalarda oradan dökülen su beton parçalarıyla beraber dökülüyor. Yani hem yolumuz hem çevremiz kirlendiği gibi bu köprünün de ayakları sarsıntılarda bayağı sallanıyor. Yüklü araçlar orası otobana giden yol. Limandan çıkan konteynerler, 30 ton, 40 ton araçlar oradan geçerken burada sarsıntıyı biz hissedebiliyoruz. Köprünün ayakları da zaten dökülmek üzere. Gerekli birimlerin buna bir tedbir alması lazım. Yarın bir gün bir köprü deprem olmadan da yıkılsa burada bir facia gibi bir olay olacak. Çünkü ayaklar tamamen dökülmüş, demirler ortaya çıkmış, beton diye herhangi bir şey kalmamış. Bunun gibi şikayetlerimiz var. Hatta biz oraya arabalarımızı çekiyorduk. Korkuyorduk araba bıraktığımızda, bir gece sarsıntı olsa kimseye cevap veremeyiz diye. Tamamen ayaklarında sizin de gördüğünüz gibi çökmek üzere, bitmek üzere" dedi.